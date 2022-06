Plannen herinrichting Bottelare goedgekeurd: dorp krijgt verkeersveilige kern met brede voetpaden en uitgebreide zone 30

Korfbal eerste nationale Coach Kevin De Waele slaat dubbelslag met Floriant Merelbeke: “Intense trainings­ar­beid heeft gerendeerd”

De hegemonie van de provincie Antwerpen in het korfbal is doorbroken. Floriant Merelbeke slaagde er na een spannende finalewedstrijd in om de titel op het veld te behalen. Eerder kroonden de Oost-Vlamingen zich ook al tot Belgisch kampioen in de zaal. Floriant is een nieuwe speler op het hoogste niveau, aangezien de club nog maar vier jaar in eerste actief is.

