Pius (93) rekruteert mee personeel in ‘zijn’ rusthuis: “Ik kan goed mensen inschatten”

Gent De Kijk van Kurt: “Hoera voor artiesten­che­ques, al kan het anders”

Cultuurschepen Souguir maakt extra geld vrij voor artiestencheques zodat organisatoren goedkoper optredens kunnen boeken. Artiesten zitten door opeenvolgende coronamaatregelen namelijk al twee jaar in de hoek waar de zwaarste klappen vallen en daar wil schepen Sami iets aan doen. Het siert hem. Wat op het eerste zicht een pleister op een houten wonde lijkt, kan wel iets in beweging zetten. Door deze maatregel gaat men misschien beseffen dat er wel iets – zij het zeer beperkt – kan georganiseerd worden. Toch bekruipt me meer en meer het gevoel dat het ook anders zou kunnen. Ik was vorige week in de stad om bij de opticien mijn bril op te halen, mijn geliefde boekenwinkel in de Hoogpoort te bezoeken en een goeiendag te zeggen aan Bayram de groenteboer op de Vrijdagmarkt. Op dat parcours hoorde en zag ik horden Nederlanders op zoek naar koopjes in de Gentse solden. Mijn auto was in de Kouterparking ook zowat de enige met een Belgische nummerplaat. Onze noorderburen mogen immers niks meer in eigen land en komen hier hun euro’s uitgeven. Ik gun het hen en onze zelfstandigen van harte. Hier en daar kon je, met grote stappen weliswaar, over de koppen lopen. Mondmaskers hingen losjes over de polsen en werden enkel aangetrokken bij het naar binnen gaan, helemaal zoals het hoort. In die gezellige drukte vroeg ik me af waarom de nieuwjaarsdrink op het Sint-Baafsplein niet mocht doorgaan. Waarom het Karnaval in Ledeberg ook alweer moet worden afgelast. We horen en lezen overal dat de nieuwe coronavariant veel mildere ziekteverschijnselen heeft en we worden momenteel alweer geprikt. Wordt het dan niet eens tijd om back to normal te gaan? Of lul ik nu uit mijn nek? Vanaf februari worden er doorgaans al artiesten geboekt voor de Gentse Feesten. Ik ben echt benieuwd of die dit keer wel zullen doorgaan.

12 januari