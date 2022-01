Pius (93) kiest zelf mee welke sollicitant mag werken in ‘zijn’ rusthuis: “Ik kan goed mensen inschatten”

Merelbeke Graffiti-ar­tiest leeft zich uit aan nieuwe brug over Ringvaart die nog geen maand open is

Een schat van een bouwwerk. Althans dat vond een graffiti-artiest die de nieuwe wand aan de R4 ter hoogte van de nieuwe brug over de Ringvaart in Merelbeke onder handen nam met het woord Tresr. Als knipoog naar treasure of schat?

17 januari