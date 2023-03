Palmpaas in Munte met concert en lentewandeling

BINNENKIJ­KEN. Sint-Theresia van Avilakerk te koop voor 660.000 euro in Gentse arbeiders­buurt

Op zoek naar een bijzonder stulpje in het Gentse? In de voormalige havenbuurt Muide staat de Sint-Theresia van Avilakerk te koop. De vraagprijs is 660.000 euro. Opvallend: wie plannen heeft met de kerk, moet die eerst voorleggen aan het bisdom. Een blik achter de inkompoort.