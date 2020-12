Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert aan de slag in woonzorgcentrum na uitbraak corona: “Personeel op einde van hun krachten”

Samen met de directie steekt hij zelf de handen uit de mouwen. “We staan in voor de bedeling van maaltijden, helpen mensen bij het eten en ruimen op. Op die manier verlichten we de taken van het zorgpersoneel dat hier schitterend werk verricht.”

Onhoudbare situatie

“Voor het zorgpersoneel, dat sowieso al onder druk staat, is dit een onhoudbare situatie. Door de uitbraak vielen 17 personeelsleden plots weg, wat de dienstverlening volledig hypothekeert. Het is alle hens aan dek. Gelukkig hebben we intussen ook hulp van UZ Gent, Maria Middelares en het leger. Uiteraard dragen wij dan graag ons steentje bij. En omdat ik door mijn vorige coronabesmetting veel antilichamen heb, zal het zijn in de afdeling waar het virus het meest verspreid is. We zijn het allemaal moe, maar alles loslaten kunnen we echt niet doen. Denk aan de mensen in de zorg die op het einde van hun krachten zitten en hou het zo veilig mogelijk”, besluit Egbert.