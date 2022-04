Ongeval zorgt voor hinder op de E40 richting kust

Merelbeke Zaalkorf­bal­club Floriant is eerste Oost-Vlaam­se winnaar topleague en Belgisch kampioen

Zaalkorfbalclub Floriant uit Merelbeke werd Belgisch kampioen in de topleague. Het is de eerste maal dat een Oost-Vlaamse club de titel pakt. Meteen een kers op de taart in het 50ste bestaansjaar van de club. Het gemeentebestuur zette hen vrijdagavond in de bloemen met hun prestatie.

25 maart