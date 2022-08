Nieuwe gebouwen en carnavalhallen op recyclagepark Hollebeek

MerelbekeHet recyclagepark Hollebeek in Merelbeke krijgt een volledige make-over. In 2023 verrijzen op deze site nieuwe multifunctionele gebouwen, een gloednieuwe carnavalswerkplaats, een halfopen loods én een nieuwe stek voor de uitleendienst. Maandag 22 augustus starten de afbraak- en saneringswerken.

Het totale project zal zo’n 3,3 miljoen euro kosten en is in handen van Van De Walle Industrial Building Contractor en Goedefroo/Goedefroo architecten. Schepen van Patrimonium Isabelle Van De Steene: “Het project is een zogenaamde Design and Build-opdracht. Dat wil zeggen dat er slechts één opdrachtnemer is en het ontwerp- en bouwteam van dag één zeer nauw samenwerken. Zo kunnen we alles beter opvolgen en gaan de werken sneller vooruit.”

Uit veiligheidsoverwegingen sluit het recyclagepark tot vrijdag 26 augustus verplicht de deuren. “Die sluitingsperiodes beperken we evenwel tot een strikt minimum”, verzekert teamleider recyclagepark Karien Roelkens. “Ook de aannemer is bereid om zoveel mogelijk buiten de openingsuren van het recyclagepark te werken.”

Recyclagepark recycleert zichzelf

Volledig scherm Het recyclagepark wordt vernieuwd. © Charlene Aerbeydt

Het recyclagepark neemt zich bovendien voor om zoveel mogelijk materialen te hergebruiken. Met andere woorden: het recyclagepark recycleert zichzelf. Beton wordt onder meer ter plaatste gebroken, verpulverd en hergebruikt als fundering voor de nieuwe gebouwen. “We hebben heel goed nagedacht over wat we wel en niet willen bewaren”, aldus architect Reinout Pieters van Goedefroo+Goedefroo architecten. “Enerzijds om de kostprijs te drukken en anderzijds om de werken zo efficiënt mogelijk in te plannen. Zo clusteren we de gebouwen en werken we uitsluitend met de contouren van de bestaande gebouwen.”

Op dezelfde locatie afbreken en opbouwen

Afbreken en opbouwen op identiek dezelfde plaats wordt een uitdaging. “Maar het zou nog veel moeilijker geweest zijn indien we het recyclagepark op een andere locatie hadden gereorganiseerd”, vertelt projectmanager Jean-Pierre Canoot van Van De Walle Industrial Building Contractor. “De werken duren een jaar en er zullen sowieso enkele moeilijke periodes zijn, maar we zijn ervan overtuigd dat we die moeilijkheden kunnen overbruggen.”

Hallen klaar tegen carnaval 2023

De carnavalshallen zijn gebruiksklaar tegen carnaval 2023 en in het najaar van 2023 volgen de afzonderlijke gebouwen met het recyclagepark, de uitleendienst en de lokalen voor de medewerkers van het recyclagepark. De halfopen loods die dient als opslagruimte voor het recyclagepark en de dienst infrastructuur worden later gebouwd.

