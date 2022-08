Nieuwe Gastrobar ONO: sharing gerechten in charmante tuin

Simon Vervondel heeft zijn eigen catering bedrijf ‘De Vrije Geest’ en deed daarnaast al jaren ervaring op in gerenommeerde restaurants. Als chef bereidt hij de lekkerste gerechten, Nona verzorgt de bediening en ontvangt iedereen met de glimlach. Dat combineren ze nu in een nieuwe pop-up bar ONO die op zaterdag 6 augustus de deuren opent.

“Lokale producten van topkwaliteit verwerken tot heerlijke gerechten, dat is onze missie”, zegt Simon. Samen met zijn partner Nona kan je vanaf dit weekend in hun charmante tuin genieten van kleine als grote sharing gerechten en enkele desserts. Op de kaart vind je heel wat huisgemaakte producten zoals gerookte kipkroketjes, witte pens en droge worst. De borden worden steeds afgewerkt met verse kruiden uit eigen tuin. Ambacht en terroir staan steeds centraal. “Dit alles wordt geserveerd in combinatie met (natuur)wijnen, cocktails en ciders uit de streek. Ook het water, het bier en de frisdranken op de kaart zijn afkomstig van lokale bronnen en brouwerijen”, zegt Simon.

Sharing concept

Het menu wordt geserveerd in de vorm van food sharing, hierbij komen meerdere culinaire gerechten op tafel die met elkaar gedeeld kunnen worden. Zo krijg je de kans om verschillende smaken te ontdekken in een gezellige en ongedwongen sfeer.

Praktisch

De pop-up gastrobar aan de Dokter dhaenenslaan 37 in Merelbeke opent in augustus en september van vrijdagavond tot zondagavond. Overdag doorlopend open dus ideaal om iets te komen eten of te drinken. Reserveren kan via sociale media of het nummer 0477/05.58.40.