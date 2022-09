Nieuwe afdeling jongdementie in Zorgcentrum Lemberge: “Het ontbrak hen aan aangepaste zorg”

MerelbekeOp de campus Lemberge van de Zorgband Schelde en Leie is de eerste steen gelegd van een nieuwe afdeling voor personen met jongdementie. Men spreekt van jongdementie als de aandoening wordt vastgesteld voor de leeftijd van 65 jaar. “Voor hen was er geen specifieke zorgverlening”, zegt Egbert Lachaert, voorzitter van de Zorgband Leie en Schelde.

Dementie wordt vaak in verband gebracht met hoogbejaarde mensen maar kan ook jongere mensen treffen. In België gaat het om 3.000 mensen en in Vlaanderen kampen 1.800 personen met jongdementie. “Voor deze groep was er geen aangepaste zorg en vaak kwamen ze in de gewone rusthuizen terecht tussen mensen die dubbel zo oud zijn en waar ze geen specifieke zorg kregen”, zegt Egbert Lachaert. Daarom bouwt de Zorgband een gescheiden afdeling. Die wordt geraamd op 875.000 euro, inclusief inrichting.

12 erkende woongelegenheden

“In 2019 werd een oproep gelanceerd om een specifiek zorgaanbod te ontwikkelen en kregen we een erkenning voor 12 woongelegenheden. Op de campus werd in oktober 2020 officieel gestart met een afdeling voor personen met jongdementie in Zorgcentrum Lemberge”, zegt Githa Praet, directeur van de Zorgband.

Volledig scherm Githa Praet en Egbert Lachaert © Didier Verbaere

Het ziekteproces van jongdementie stelt iedereen die betrokken is zwaar op de proef. Aangepaste hulp en ondersteuning voor jonge personen met dementie en hun onmiddellijke omgeving is dan ook aangewezen.“De bewoners met jongdementie verblijven op de afdeling Rietvijver. De focus van de afdeling ligt op leefgroepwerking. Onder begeleiding van een ergotherapeut en een orthopedagoog geeft een team van verpleegkundigen en zorgkundigen passende opvang en zorg aan deze bewoners. Gewoonten, hobby’s en interessen van de personen met jongdementie worden geïntegreerd in onze werking”, vertelt directeur Githa Praet.

Nieuwe en aparte afdeling

Volledig scherm De nieuwe vleugel wordt aan het huidige zorgcentrum gebouwd. © Didier Verbaere

In de COVID periode was er tijdelijk leegstand. “Maar we stellen ook vast dat een verblijf soms wordt uitgesteld omdat de afdeling voor personen met jongedementie niet gescheiden is van de afdeling voor oudere personen met dementie. Momenteel wonen de bewoners met jongdementie immers samen met oudere hulpvragers. Met de nieuwbouw voorzien we een afgescheiden dag- en nachtgedeelte. De bewoners slapen in het oude gebouw en overdag spenderen ze hun tijd in een grote afgescheiden leefruimte in de nieuwbouw. Er wordt ook een keuken, een extra vergaderzaal en een flat voorzien. Deze flat is bedoeld voor de mantelzorgers. Zo hebben ze de mogelijkheid om bij hun partner te verblijven bij eventuele moeilijkheden of om eens een weekend bij hun partner te kunnen vertoeven. De collega’s hebben de afgelopen jaren enorm hun best gedaan”, zegt een fiere directeur Gert-Jan Andries te vertellen. Vandaag werd de eerste steen gelegd van de nieuwe vleugel.

Volledig scherm In Lemberge werd de eerste steen van de nieuwe afdeling voor jongdementie gelegd. © Didier Verbaere

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.