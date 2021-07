N-VA dient klacht in tegen diefstal Vlaamse leeuwenvlagjes

Gent Boomtown gooit het over een andere boeg met kiosk als hoofdpodi­um en ‘groen’ zijpodium: “Energie uit wind, zon en waterstof”

7 juli Boomtown zal niet alleen op een ander tijdstip doorgaan, maar zal er ook helemaal anders uitzien dan we gewend zijn. Van 24 tot 27 augustus wordt de Kouter wel opnieuw the place to be, maar de bekende kiosk zal dienst doen als hoofdpodium voor het gratis programma. Het zijpodium zal werken op groene energie. In de opera komt een betalend programma.