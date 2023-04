Muziek over de (taal)grenzen heen

Psychia­trisch onderzoek voor moeder vermoorde Raul (9): ex-vriend (34) overgele­verd aan België

In het onderzoek naar de dood van Raul (9) in Gent zal de moeder van de jongen, die vorige week aangehouden werd, psychiatrisch onderzocht worden en opnieuw verhoord worden, nadat haar eerste verklaringen ongeloofwaardig bleken. Haar 34-jarige ex-vriend wordt ondertussen overgeleverd aan ons land. Dat heeft de raadkamer in Amsterdam vrijdag beslist.