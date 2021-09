Minister Ben Weyts gaat partycrashen op Tectura-festival

Gentbrugge PVDA biedt 1 symboli­sche euro voor de arsenaalsi­te “namens alle Gentenaars die de Arsenaalsi­te in publieke handen willen houden”

13 augustus Officieel liep vandaag de termijn af waarbinnen geboden kon worden op de Arsenaalsite in Gentbrugge. Voor dat 13 hectare goot terrein hoopt de NMBS 30 miljoen euro te krijgen. Maar de PVDA en met hen ook heel wat Gentenaars vinden dat de grond in publieke handen moet blijven. “Daarom hebben we vandaag een bod van één symbolische euro gedaan, in naam van alle Gentenaars.”