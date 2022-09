Merelbeke Village op nieuwe locatie aan Tramstelplaats

Merelbeke Pionier van opvangcen­trum voor vogels en wilde dieren overleden op 74-jarige leeftijd: “Guy verdient een even groot standbeeld als Leon Lippens van het Zwin”

Guy de Meulemeester, stichter van het Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren (VOC) in Merelbeke, is op 74-jarige leeftijd overleden. Zijn zoon Nick nam in 2004 de fakkel over en vangt vandaag nog steeds meer dan 7.000 dieren per jaar op. “Een pionier in dierenbescherming”, zegt zoon Nick over zijn vader.

