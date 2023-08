Merelbeke viert 10de verjaardag wekelijkse donderdagmarkt met bubbels en Marc Vertongen van FC De Kampioenen

Landelijke Gilden Munte viert 100ste verjaardag: “Van steun aan platteland naar platte­lands­be­le­ving voor iedereen”

De Landelijke Gilden Munte, de voormalige Boerengilde, viert dit jaar haar 100ste verjaardag. Sinds de oprichting in de Merelbeekse deelgemeente is de vereniging die zich inzet voor de landbouwers steeds breder gaan werken. “Wij zetten ons nu in voor alle landelijke gemeentes en een plattelandsbeleving”, zegt voorzitter Antoinne Aelterman.