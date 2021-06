Merelbeke moet 1.300 euro schadevergoeding aan vrouw die niet in boerkini mocht zwemmen

Merelbeke/GentHet boerkiniverbod in het zwembad van Merelbeke blijft onwettig. Dat oordeelde het Gentse hof van beroep vandaag, drie jaar na de uitspraak in eerste aanleg. Ze veroordeelde de gemeente ook tot een schadevergoeding van 1.300 euro. Schepen van Sport Egbert Lachaert (Open Vld) bekijkt het arrest en overweegt om naar cassatie te trekken.

De zaak kreeg in 2018 in eerste aanleg heel wat aandacht en leidde tot een aanpassing van het zwembadreglement. De feiten gebeurden in 2016. Een vrouw bezocht op 20 december het zwemcomplex Ter Wallen, samen met twee andere personen. De vrouw droeg een boerkini en ze werd bij het verlaten van de hokjes meegedeeld dat haar zwemkledij niet in overeenstemming was met het intern reglement. Ze kreeg de toegangsprijs terugbetaald maar voelde zich vernederd en diende klacht in.

Onwettig

De Gentse rechtbank van eerste aanleg oordeelde in juli 2018 dat het boerkiniverbod in het gemeentelijk zwembad Ter Wallen in Merelbeke en het stedelijk zwembad Van Eyck in Gent onwettig was.

Een boerkini verbieden omwille van hygiënische of veiligheidsredenen is niet gerechtvaardigd, oordeelde de rechtbank toen. De rechter vond dat de overheid zelf geen wetenschappelijk bewijs kon leveren dat er zich een probleem stelde. Hij noemde het verbod discriminatie op basis van geloof. In Gent is het verbod intussen opgeheven maar Merelbeke trok naar het hof van beroep.

Het hof van beroep volgt nu de eerste uitspraak. Ze veroordeelde de gemeente ook tot een schadevergoeding van 1.300 euro aan de vrouw die de zaak aanspande. “Met haar stukken toont ze de bijzondere ernst van haar geleden morele schade afdoende aan. Zwemmen is, zoals hoger weerhouden, nodig omwille van gezondheidsredenen (de vrouw had rugklachten, nvdr.). Haar weigering op 20 december 2016 was vernederend”, oordeelt het hof.

Geen verbod op basis van geloof

Schepen Egbert Lachaert (Open Vld) blijft ook na de uitspraak in hoger beroep achter het verbod staan. “Dit was geen verbod op basis van geloof en er heeft zich ook nog nooit een probleem gesteld in ons zwembad. Behalve die ene dame, die dicht aanleunt rond mensenrechtenactiviste Professor Eva Brems van de UGent. Zij maakte er een testcase van om zwembaden te testen op basis van kledingvoorschriften. De dame die ons aanklaagde was sindsdien ook de enige die zich ooit in boerkini aanbood”, zegt Lachaert.

“We bekijken het arrest en overwegen dan om naar cassatie te trekken. We hebben het woord boerkini intussen ook al een tijd geschrapt uit de kledingvoorschriften en spreken nu van nauw aansluitende kledij. Ook een duikerspak is nu zelfs toegelaten”, besluit Egbert lachend.