Merelbeke klinkt veilig op het nieuwe jaar met alcoholvrije drankjes en extra fietsstallingen

Alcoholvrije alternatieven

Naast een hapje en een drankje wordt ook een alcoholvrij alternatief aangeboden. “Ook dit jaar doen we mee met de Drugpunt-campagne ‘Meer van zonder’ en bieden we alcoholvrije alternatieven aan. Zo denken we aan de vele bobs en mensen die liever iets zonder alcohol drinken. De alcoholvrije drankjes hebben altijd veel succes, iedereen kan er van proeven en alle Merelbekenaars komen veilig thuis. We voorzien dit jaar ook extra fietsenstallingen op het grasplein aan de bib”, aldus het lokaal bestuur. “En ik ben vooral heel blij dat we weer iedereen kunnen uitnodigen om samen het nieuwe jaar te vieren. Dat hebben we de afgelopen jaren erg gemist”, zegt burgemeester Filip Thienpont.