Merelbeke investeert 2,3 miljoen in nieuwe en duurzame schoolgebouwen voor het GILKO Kloosterstraat: “Meer ruimte om samen te leren en te spelen”

Koen Crucke en stadsbei­aar­dier Kenneth trappen zomercon­cer­ten af

Het wordt intussen een traditie: Koen Crucke die minstens één keer per jaar het Belfort beklimt om er het beste van zichzelf te geven met de beiaard van Gent als ultieme begeleiding. De beiaardconcerten in de zomer, zeven in totaal, gingen dan ook van start met ‘Ken en Koen’ boven de klokken. Het is meteen ook het jubileumjaar van beiaardier Kenneth Theunissen.