Merelbeekse topjudoka’s geven demonstratie als afsluiter feestelijk seizoen

Hoe volkscafé ‘t Velootje langzaam letterlijk dichtslib­de, tot stad moest ingrijpen: “Mijn verzame­ling smijten ze in een container, alsof het brol is”

In de Kalversteeg wordt container na container weggesleept, volgestouwd met vooral textiel, voorlopig. Allemaal komt dat uit het pand van 't Velootje. Eigenaar Lieven Devos ziet het met lede ogen aan. Hij is altijd al een verzamelaar geweest, maar de laatste jaren liep dat volledig uit de hand. “Ik weet zelf ook wel dat er iets moest gebeuren, maar de manier waarop, dat is toch niet nodig", zucht hij.