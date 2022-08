Meisje (14) met hersenschudding in bed na klappen van onbekende agressor: “Ze heeft nachtmerries en vreselijke hoofdpijn”

Merelbeke/GentEen onbekende jongeman heeft gisteren rake klappen uitgedeeld aan de 14-jarige zus van Jana Casaert (18) uit Merelbeke. Het meisje hield er een blauw oog en een hersenschudding aan over. De tiener ligt sindsdien met barstende hoofdpijn in bed. Het geweld zou een wraakactie zijn omdat het meisje haar gestolen bluetooth speaker had teruggeëist. “Ze durft sindsdien de straat niet meer op”, getuigt haar zus.

Het trieste relaas begint enkele weken terug. Wanneer Jana’s zus met een vriendin in de pastorale tuin zit, worden de twee meisjes lastiggevallen door een groepje jongeren. “Die jongens trokken vanuit het niets een mes en bevalen mijn zus om haar bluetoothspeaker — van het merk JBL — af te geven. Ze zijn toen heel hard weggelopen en konden ontsnappen.”

Diefstal

Een week later heeft het tienermeisje minder geluk. Aan de kerk van Merelbeke wordt haar speaker tijdens een onbewaakt moment uit haar tas gestolen. Een dag later ziet ze tot haar verbazing een van haar belagers uit de pastorale tuin die haar speaker probeert te verpatsen aan enkele spelende kinderen. “Toen mijn zus hem zei dat dit haar speaker was, probeerde hij die eerst nog aan haar te verkopen voor 50 euro. Je moet maar durven, he”, aldus een verbolgen Jana.

Het meisje belt haar papa die even later arriveert, maar zelfs in het bijzijn van de volwassene wil de jongeman de speaker niet meteen teruggeven. Het is pas wanneer ze dreigen de politie erbij te halen dat hij overstag gaat en het ding weer overhandigt aan Jana’s zus.

Rake klappen

Eind goed, al goed zou je denken, maar het verhaal krijgt nog een akelig staartje. Donderdagnamiddag omstreeks 14.30 uur rijdt het meisje door het smalle wegeltje dat de Herman Teirlickstraat en de Kloosterstraat met elkaar verbindt. In het midden van de baan staat een jongen met een kap die helemaal over zijn hoofd is getrokken zodat hij onherkenbaar is. Het meisje wil hem nietsvermoedend voorbijfietsen, maar vanuit het niets trekt de jongeman haar van haar fiets waardoor haar elleboog en ribben een harde klap te verwerken krijgen. Alsof dat alles nog niet genoeg is, slaat haar belager vijfmaal hard op haar oog. Het meisje verliest het bewustzijn. Wanneer ze wakker wordt, belt ze enkele vrienden en gaan ze onmiddellijk naar de politie. Later moet ze omwille van haar verwondingen ook naar het ziekenhuis. Daar blijkt dat ze een hersenschudding heeft opgelopen. Ook haar fiets is flink beschadigd.

Wraak

“We vermoeden dat het een wraakactie was van die dief. Mijn zus ligt sindsdien getraumatiseerd in haar bed in een volledig verduisterde kamer omdat ze geen licht kan verdragen. Ze heeft vreselijke hoofdpijn en had vannacht een nachtmerrie door wat er gebeurd is. ‘Ik durf de straat niet meer op’, zei ze tegen mij”, vertelt een aangeslagen Jana. In een Facebookpost beschrijft ze agressor. “We vermoeden dat hij uit Gent komt. Zijn gestalte is lang en smal. Hij droeg op het moment van de feiten een zwarte trui met een hoodie”, zo valt te lezen.

Politie

“We bevestigen dat dit verhaal effectief gebeurd is en we nemen dit zeer ernstig. Omwille van het onderzoek, kan ik nu niet al te veel zeggen, maar het onderzoek loopt”, laat commissaris Eric Vandeputte van politiezone Rhode & Schelde weten.

