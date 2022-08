Meisje (14) loopt hersenschudding op bij aanval van onbekende jongeman: “Ze heeft nachtmerries en vreselijke hoofdpijn”

Merelbeke/Oosterzele Premies voor asbestver­wij­de­ring en centrale verwar­mings­ke­tel in schoolge­bou­wen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft een nieuw pakket investeringen van ruim 4 miljoen euro in nieuwe en hedendaagse schoolgebouwen goedgekeurd. In Oost-Vlaanderen gaat het in totaal om 27 projecten waaronder in Merelbeke en Oosterzele.

10 augustus