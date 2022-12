Meer dan twintig minuten vertraging op E40 richting Brussel ter hoogte van Merelbeke

Gent Recyclage­park aan Gaarde­niers­weg tijdelijk gesloten na brand: “Iemand wierp ontvlam­baar materiaal in container”

In het recyclagepark aan de Gaardeniersweg is woensdagochtend brand uitgebroken. Niemand raakte gewond, maar het park is wel tijdelijk gesloten. “De brandweer is ter plaatse”, zegt Sandra Deneef, woordvoerder bij Ivago. “Van zodra alles is opgeruimd, gaan we opnieuw open.”

28 december