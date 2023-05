Maud en Ryan uit Merelbeke doen hun communie

Eerste buitenhuwe­lijk van het jaar afgesloten tussen de wijnranken van de Sint-Pietersab­dij

De lente is officieel in het land: in Gent werd het eerste buitenhuwelijk van het jaar afgesloten. De eer ging naar Michael Buijsse (28) en Vanessa Geerardyn (29), zij gaven als eerste koppel het jawoord in de idyllische tuin van de Sint-Pietersabdij.