Massatraining judo met Gella Vandecaveye

Eén van de acties in de campagne is een massatraining van 16 tot 18 uur in de sporthal van Merelbeke onder leiding van Belgisch en Vlaams judo-icoon Gella Vandecaveye. Zij behaalde onder meer zilver op de Olympische Spelen van Atlanta 1996 en brons in Sydney 2000. Ze is ook voormalig meervoudig Europees en Wereldkampioen.

“Judo is en blijft in mijn ogen de mooiste sport die er bestaat. Het is een sport die de mentale en fysieke ontwikkeling en weerbaarheid van een kind en volwassene bevordert. Het is ook de mooiste metafoor van het leven met vallen en opstaan. Dit promoten en jonge meisjes helpen in hun proces naar volwassenheid of later, als scheidsrechter, coach, official, lid of zelfs voorzitter van een club. Daar zet ik met veel passie en overtuiging mijn schouders onder”, zegt Vandecaveye. In de rand van de training is er ook een signeersessie, springkasteel, schminkstand en foodtruck voorzien.