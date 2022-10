Lichten uit, zwembadwater een graadje lager en de thermostaat op 19: Merelbeke onderneemt actie tegen torenhoge energiefactuur

Daarnaast informeert het gemeentebestuur inwoners over verbruik en de verschillende beschermingsmaatregelen. “Merelbeke wil minstens 10 procent besparen op de gemiddelde energiekost van de voorbije drie jaar, want net als veel gezinnen bereiden ook wij ons voor op een strenge winter”, zegt Burgemeester Filip Thienpont.

Volledig scherm Burgemeester Filip Thienpont. © Didier Verbaere

Openbare verlichting gaat uit

Quote Ondanks de crisis zal ook dit jaar de kerstver­lich­ting op doorgangs­we­gen branden Schepen Tim De Keukelaere

Zeventig procent van de openbare verlichting wordt vanaf november tussen middernacht en 5 uur gedoofd. Enkel de grote inval- en verbindingswegen en de vrijliggende fietspaden blijven nog verlicht. “Wanneer het licht precies uitgaat, hangt af van netwerkbeheerder Fluvius. Daarnaast zit openbare verlichting vaak in circuits die de gemeentegrenzen overschrijden. Merelbeke nam al contact op met Gent en Melle om de brandregimes van onder meer de N444 en de Gontrode Heirweg op elkaar af te stemmen”, zegt Schepen Tim De Keukelaere. Daarnaast wil Merelbeke tegen 2030 alle oude openbare verlichting vervangen door LED-verlichting. Dit was eerder al beslist. Momenteel is al zo’n 35% van de lichtpunten verled. Ondanks de crisis zal ook dit jaar de kerstverlichting op doorgangswegen branden. “Kerst is traditioneel een lichtpuntje in donkere dagen. Wel denken we na om minder lichtjes op te hangen", zegt schepen De Keukelaere.

Volledig scherm schepen van Ruimtelijke Ordening Tim De Keukelaere. © Didier Verbaere

Thermostaat op 19

De binnentemperatuur in alle publieke gebouwen zakt naar 19 graden, met uitzondering van kleuterklassen, kinderdagverblijven, woonzorgcentra en het zwembad. In het zwembad werd een energiescan uitgevoerd. Het zwembadwater daalde eerder al met één graad en Merelbeke bekijkt of die nog verder kan dalen tot 27 graden. “Ook het douchewater kan nog van 38°C naar 35°C. Op langere termijn denken we aan de installatie van een nieuwe luchtgroep die werkt met warmterecuperatie en de plaatsing van energiezuinige lampen.”

Volledig scherm zwembad Merelbeke © Gemeente Merelbeke

Sinds kort kan iedereen energiedelen. Dus zat Merelbeke eind augustus al samen met onder meer burgercoöperaties Stroomvloed en Energent, Fluvius en Veneco. De Keukelaere: “We bekijken waar we extra zonnepanelen kunnen plaatsen zodat we genoeg stroom opwekken om alle gemeentelijke gebouwen van energie te voorzien. Het is een serieuze investering, maar die hebben we op vijf jaar terugverdiend.” Inwoners die de energiefactuur niet kunnen betalen, kunnen bij het Sociaal Huis aankloppen. Ook inwoners die geen recht hebben op het sociale tarief zijn welkom. Schepen Daisy Poriau: “Het Sociaal Huis blijft het eerste aanspreekpunt bij te hoge facturen. De collega’s bekijken jouw specifieke situatie en zoeken gericht naar de steun waar jij recht op hebt.”

Aanvullend geeft het woon- en energieloket inwoners meer informatie over renovatie en verbruik. “Momenteel kunnen we de druk aan, maar bij een sterk stijgende vraag zullen we extra personeel inzetten om de dienstverlening te garanderen. Iedereen heeft recht op hulp in deze moeilijke tijden.”

Meer informatie vind je op www.merelbeke.be/energiebesparing

