Leef je uit op de mountainbike door de bossen van Merelbeke

Gent Dief die rugzak stal in Starbucks in Sint-Pieterssta­ti­on herkend door agent met fotogra­fisch geheugen

Een dief graaide midden oktober een rugzak mee in de Starbucks in het Sint-Pietersstation in Gent. Op camerabeelden is te zien hoe hij vervolgens ook probeert om enkele spullen uit een handtas te stelen. Hij kon ontkomen en vluchtte naar Brussel, maar daar werd hij twee weken later herkend door een agent met een fotografisch geheugen.

2 december