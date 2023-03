Laadpalenplan voor Merelbeke in opmaak

Vanaf 2026 worden alle bedrijfsvoertuigen verplicht elektrisch en Europa wil vanaf 2035 alle wagens met brandstofmotoren weg. Dus moeten steden en gemeenten in sneltempo werk maken van extra laadpalen op het grondgebied. Al dan niet publiekelijk. Merelbeke werkt momenteel aan een lijst om nieuwe laadpalen in te plannen.

“Momenteel is een laadpalenplan in opmaak. Een precies aantal en locaties voor 2023 zijn nog niet gekend. Het is evenwel wel de bedoeling om hier in 2023 en 2024 vaart mee te maken via het E-loket strategische plaatsing van publieke laadpalen voor lokale besturen”, zegt schepen Luc Van Huffel (Open Vld).

De kostprijs om je auto op te laden in Merelbeke hangt af van de aanbieder. “Bij aanbieder Allego variëren de tarieven in Merelbeke tussen 0,55 eur/kWh en 0,66 euro/kwh. Bij ATS Groep, dochterbedrijf van Luminus, is het tarief 60 cent. Al kan de provider van de gebruikte laadpas bijkomende kosten rekenen. Semi-publieke laadpalen waar je nog gratis kan laden zijn er niet in Merelbeke.”

De laadpalen zijn buiten de kantooruren bereikbaar voor buurtbewoners.

Particulieren die een laadpaal of laadpunt willen installeren kunnen dit enkel op eigen eigendom. “Momenteel is hierover een kader in opmaak. In principe is privaat laden enkel toegelaten indien men beschikt over een parkeerplaats op eigen privaat domein. Het plaatsen van private laadkabels op het openbare domein op of onder het voetpad is niet toegelaten”, besluit schepen Luc Van Huffel.

