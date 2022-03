Kunstenaar Emilio Lopez Menchero speelt ‘Atomic Pingpong’ tussen twee oorlogen in het Cultuurhuis

Na een expo in het najaar van ’21 in GC Spikkerelle in Avelgem, komt de kunstenaar nu naar Merelbeke. Emilio Lopez-Menchero is een hedendaagse kunstenaar die al jaren in Brussel woont en werkt. Het is een veelzijdig man die naast beeldend kunstenaar met installaties ook architect en fotograaf is. In Merelbeke kennen ze hem bovendien goed want de fontein ‘Flowers’ op het Kerkplein in Merelbeke-Centrum is van de hand van de kunstenaar.