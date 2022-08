Kritiek op nieuwe verkeerssituatie in Bottelare door geknipte straten en zone 30: “Dit plan zorgt net voor extra verkeer”

Het ‘Masterplan Bottelare’ werd afgelopen zomer door de gemeenteraad goedgekeurd en de nieuwe verkeersregeling ging op 16 augustus in voege. Maar vandaag, twee weken later, is er ook al heel wat kritiek. “Het was de bedoeling om de schoolomgeving te vrijwaren van doorgaand verkeer, maar met dit circulatieplan wordt net extra verkeer naar de school geleid en is de school bovendien niet meer bereikbaar via de Dorpstraat. Ik vrees voor extra verkeerschaos eens het schooljaar start”, zegt Wim Coens die al 31 jaar de gelijknamige bakkerij in de Merelbeekse deelgemeente uitbaat.