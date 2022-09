Kelly wil Belgian Bullets in de bobslee verder zetten

Maar Kelly van Petegem wil zich niet zomaar gewonnen geven. Zij is al vier jaar de sidekick van het team en in het duo bobslee was ze de vaste ‘remmer’ in de kuip. “Nu het Belgische team uit elkaar valt, wil ik het als piloot proberen. Ik heb de nodige ervaring en er zijn al een aantal atleten die het Belgische Bobslee team nieuw leven willen inblazen”, zegt Kelly. Helaas kost haar hobby ook handenvol geld. “Een uit de hand gelopen maar helaas ook dure hobby”, zegt Kelly die ook voltijds administratief medewerkster is bij Coca Cola in Gent. “Ons materiaal kunnen we verder gebruiken van de federatie maar de onkosten voor verplaatsingen en wedstrijden in Europa kosten handenvol geld. We schatten zo’n 10.000 euro per seizoen om in de Europacup te kunnen starten. Maar het zou zonde zijn dat mijn ervaring verloren zou gaan en deze ploeg zou stoppen”, zegt ze.