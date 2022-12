Jarige baas trakteert personeel op voetbalfeestje dat helaas eindigt in mineur voor de Rode Duivels

In Bar Qatar volgden zo'n 300 fans de match. Dat was heel wat minder dan in de eerste twee wedstrijden die telkens volzet waren met zo'n 500 aanwezigen. Alsof heel wat supporters vooraf de bui al zagen hangen. De sfeer in De Loods van Bar Qatar zat er nochtans goed in en het geloof op een goeie afloop steeg, zeker in de tweede helft, bij elke kans van Romelu Lukaku. Helaas kreeg onze spits de bal niet tegen de netten en is België reeds in de knock-out fase uitgeschakeld. Meteen ook het einde van de campagne in Bar Qatar in Merelbeke.