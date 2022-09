ILVO zet op Dag van de Landbouw deuren open voor grote publiek

ILVO is een wetenschappelijk onderzoekscentrum van de Vlaamse overheid. In de laboratoria, proefserres, -stallen, -fabriek en op de proefvelden in Merelbeke zorgen 700 werknemers voor toepasbare kennis over hoe je duurzaam voedsel kan maken, telen en kweken.

Op zondag 18 september is iedereen welkom om zijn of haar hersenen en smaakpapillen te stimuleren. Zo zijn er demo’s met een robot die bloemen plukt en die samen met een drone onkruid opspoort en wegbrandt. Verder worden er ook (w)eetjeswandelingen uitgestippeld waarbij je meer te weten komt over het maakproces achter roomijs, stoofvlees-friet en nieuwe voedingsmiddelen. In de innovatietuin stelen beloftevolle planten uit de proefvelden en proefserres de show. Voor de jonge bezoekers is er een boeiend kinderdorp voorzien. Meer informatie vind je hier.