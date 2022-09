Hundelgemsesteenweg gaat zaterdag weer open

wielrennen beloften Ben Squire moet eindzege Ronde van Oost-Vlaanderen aan Nederland­se ex-schaat­ser Roy Hoogen­doorn laten

Veel rekenwerk voor de jury aan het einde van de Ronde van Oost-Vlaanderen U23. Door het spel van de bonificaties eindigden Ben Squire, Roy Hoogendoorn en Sebastian Larsen in dezelfde tijd. De optelling van plaatsen in de vijf ritten was beslissend: Hoogendoorn won voor Larsen en Squire.

15 augustus