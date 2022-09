Het hedendaagse landschap in beeld in Pastorij Munte

In zijn werk probeert hij verbanden te leggen tussen de materialiteit en realiteit van het landschap en het beeld dat wij ervan hebben in ons hoofd, in onze kunst en andere discours. Het werk richt zich op concrete vragen die onze relatie met onze planeet en andere levensvormen daarop, bepalen. In Munte toont hij, naast een nieuw video-werk, foto’s en risografiën uit Looking for Caspar, On the Origin of Nature, Blue Romanticism, On the Nature of Landscapes, Greetings, The Race en nieuw zwart-wit werk.