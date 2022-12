Herdenking overleden kinderen op wereldlichtjesdag

Op de jaarlijkse plechtigheid op de tweede zondag van december worden wereldwijd alle overledenen kinderen , ongeacht hun leeftijd, herdacht. Dit jaar zal dit opnieuw plaats vinden in het gemeentehuis van Merelbeke om 18 uur. Er worden teksten gelezen en liedjes gezongen en ook acteur en schrijver Stef Van Lee komt voorlezen. Daarna worden alle kaarsjes aangestoken. Er is ook soep en chocomelk voorzien. De namen van de kinderen worden in de kerstboom gehangen.