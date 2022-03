Grote Fietsring rond Gent stukje dichter bij voltooiing

GENT ‘Topdokter’ Lore Lapeire vecht in het UZ Gent tegen ingewikkel­de tumoren: “Soms kan je niet meer genezen, dat is moeilijk”

In het kantoor van dokter Lore Lapeire (42) hangt een prikbord. Brieven, geboortekaartjes en foto’s van patiënten. Ze heeft als specialisatie kanker van de weke delen en de botten, een groep van zeldzame tumoren ook wel sarcomen genaamd én ze zet zich in voor jongeren met kanker. “Als jongvolwassene met kanker zie je toekomstdromen soms de mist in gaan, het is bijzonder om hen daarbij te begeleiden en helpen.”

26 februari