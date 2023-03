Groene Pluim voor Proper Merelbeke Lopers

Wendy Naesens en Veerle Lamote, vertegenwoordigers van de Proper Merelbeke Lopers, mochten op de nieuwjaarsreceptie van Groen Merelbeke de Groene Pluim in ontvangst nemen. “Ik haalde mijn inspiratie bij de Proper Strand Lopers. Ik vind het zelf altijd fijn om op een proper strand te kunnen lopen. Als dat daar kan waarom dan niet in onze eigen gemeente”, zegt Wendy.

Zelf de handen uit de mouwen steken is zoveel positiever dan negatieve kritiek geven, vindt ook Veerle Lamote. “Er zijn zo veel mooie plaatsen in Merelbeke, bossen, de Scheldemeersen. Mensen klagen soms op sociale media over het vuil dat er ligt. Wel in plaats van te klagen ruimen we het op.”