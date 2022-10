Gewezen mandatarissen verzamelen in Merelbeke

Gent Het graf met ‘galmgaten’ van Georges Mar­tens-Sout­teau (1861-1938): “Rijke rechter was als de dood om levend begraven te worden”

‘Galmgaten’ en bronzen deuren die nooit op slot mochten gaan: de Gentse rechter Georges Martens-Soutteau (1861-1938) had zoveel schrik om levend begraven te worden dat hij wel heel doortastende maatregelen trof in zijn testament. Op de bekende grafheuvel Campo Santo bezochten we het bijzondere graf van een al even bijzondere man. “Hij nam postuum een abonnement op de krant, zo kon de krantenjongen iedere dag langskomen om te kijken of hij niet wakker geworden was.”

12:11