Getuige vertelt over de chaos op kusttrein naar Brussel, waarbij jongeren aan noodrem trokken en op de sporen gingen lopen

Merelbeke/MelleEen trein met duizend reizigers aan boord viel zondag rond 19.35 uur plots stil tussen Merelbeke en Melle. De NMBS vermoedt dat het om sabotage gaat aangezien een aantal kabels in een van de rijtuigen was vernield. Een getuige vertelt in VTM NIEUWS over de chaos.

Een bomvolle trein met duizend kustreizigers was zondag op weg van Oostende naar Brussel toen de trein in volle snelheid plots vaart minderde en stilviel tussen Merelbeke en Melle. Even was er paniek aan boord, want ook de airco viel door het incident uit, waardoor het al snel heel warm werd in de volgepakte wagons. Daarom werden rond 20.10 uur de hulpdiensten gebeld. Die besloten de reizigers te evacueren. Een kwartier later kreeg een team van de NMBS de trein weer aan de praat. Om 20.30 kon de trein zijn weg richting Brussel verderzetten.

Sabotage

Alles wijst op een moedwillige daad. “Er zijn vermoedens van vandalisme aan boord”, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. “Mocht dat zo zijn en we kunnen de daders identificeren, zullen we de kosten uiteraard op hen verhalen. De politie is intussen een onderzoek gestart waar wij onze volledige medewerking aan verlenen. We betreuren vooral de hinder die dit heeft veroorzaakt voor onze reizigers”, besluit Temmerman.

“Op de trein zaten een 70-tal jongeren uit Brussel”, zegt An Berger van de federale politie. “Ter hoogte van Merelbeke heeft iemand aan een noodrem getrokken. De trein is tot stilstand gekomen. Nadien zijn een aantal jongeren ook uitgestapt en over de sporen beginnen lopen.”

De federale politie geeft bij HLN LIVE hieronder meer informatie over wat er juist gebeurde:

Getuige

Een anonieme getuige meldt het volgende aan onze krant: “Ik zat op die trein en in de specifieke die wagon gesaboteerd werd. Er ontstond inderdaad paniek door het uitbreken van een snel escalerend gevecht tussen mensen van buitenlandse origine. Tijdens een lange stilstand zagen we politie verzamelen rond de trein zonder ingrijpen. De passagiers werden niet geholpen. De trein lieten ze nadien verder rijden zonder passagiers te evacueren. In Brussel liet de politie de vandalen/relschoppers gewoon weglopen.”

Volgens de federale politie zijn er in Brussel-Zuid wel degelijk controles uitgevoerd. “De identiteit van verschillende jongeren werd gecontroleerd en er werd proces-verbaal opgesteld. Het parket zal beslissen wat er met de zaak gebeurt”, aldus de federale politie.

