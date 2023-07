Eeuwenoude kruisboog­schut­ters­gil­de Sint-Ro­chus viert iconische verjaardag na corona: “Het feest kan eindelijk beginnen!”

De Oude Koninglyke Gilde Sint-Rochus bestaat sinds 1820 en vierde in 2020 zijn 200ste verjaardag. Of dat was de bedoeling. De feestplannen lagen even in de koelkast tijdens de pandemie, maar nu in september en oktober geven de gildebroeders het feest waar ze al drie jaar naar uitkijken. Je kan proeven van het gildeleven met initiaties kruisboogschieten, rondleidingen en een tentoonstelling in Liberas.