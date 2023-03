Extra energiesteun voor asielen en opvangcentra

In Oost-Vlaanderen kunnen 40 asielen op bijkomende steun reken voor een bedrag van 145.000 euro, variërend van 1.000 tot 21.000 euro. “Op die manier helpen we hen om door een moeilijke periode te komen”, aldus Ben Weyts. Het bedrag per asiel is afhankelijk van de grootte van het asiel.

In onze regio gaat het over Animal Trust, een hondenopvangcentrum in Melle. Zij krijgen 3.418,48 euro extra. The Old Horses Lodge in Laarne staat in voor de opvang van verwaarloosde en in beslag genomen paarden en pony’s en krijgt 3.119,05 euro. En ook het Opvangcentrum voor Vogels & Wilde Dieren in Merelbeke krijgt 2.575,09 euro toegewezen.