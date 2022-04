Erfgoeddag maakt school in regio Viersprong

In Melle duik je in het verleden van de trein. Wilde je altijd al weten hoe historische treinen bewaard en gerestaureerd worden? In 2020 nam Train World Heritage het depot in Melle over van Infrabel. In het depot aan de Nonnenwegel geven ze met plezier een demonstratie en een woordje uitleg over een vijftiental historische treinen. En je mag er zelfs een kijkje in nemen. Reservatie is aan te raden via de website.

In Merelbeke is er een filmvoorstelling en een tentoonstelling over oude schoolplaten in het Cultuurhuis. Je vindt ze nog op schoolzolders, op antiekmarkten, in interieurs: de prenten/illustraties op karton of op doek tussen twee stokken. Opgehangen aan de klasmuren en die juf of meester op een memorabele dag aanwees om er een verhaal bij te vertellen. Dr. Karl Catteeuw maakte een fraaie selectie die het leven van toen illustreert. En in Melsen is er een lezing over de jaren ’50. Korneel De Rynck, auteur van de gelijknamige bestseller, schetst een beeld van het leven anno 1950. Sindsdien veranderde ons dagelijkse leven enorm: jongeren zullen er zich over verbazen, de oudere generatie zal er zich in herkennen.