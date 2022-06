Een nieuw mysterie in Merelbeke: de Merelbekkersroute 2 is klaar om uit te vliegen

MerelbekeVanaf 1 juli kun je terecht in de Makegemse bossen in Merelbeke om ‘Het mysterie van de Merelbekkers’ op te lossen. Het lokaal bestuur Merelbeke heeft een nieuw verhaal uitgedokterd dat bijzonder geschikt is voor gezinnen met speurneuzen tussen 3 en 12 jaar.

Na een eerste kennismaking vorig jaar met de ‘Orde van de Merelbekkers’ is er vanaf 1 juli dus een vervolg. Figuren zoals Steltmeester, Stanislav de bosuil, Thijsje & Gunther en Gladde Steven vertellen je in luisterfragmenten wat er ’s nachts gebeurd is in het bos. Aan jou om aan de hand van hun gekwetter en bijhorende opdrachten te achterhalen wie of wat voor opschudding in het bos heeft gezorgd.

“We zijn bijzonder trots dat we dit tweede pareltje van de Merelbekkersroute op de gezinnen mogen afsturen”, vertelt schepen van Toerisme Daisy Poriau. “Dankzij dit nieuwe verhaal leer je de Merelbekkers steeds beter kennen, waardoor je hunkert naar meer. Ontzettend fijn dat we dit kunnen aanbieden in een prachtig stukje natuur van onze gemeente.”

Volledig scherm Op ontdekking in de Makegemse bossen. © Wouter De Moor

Start je ontdekkingstocht

Het startpunt van de route ligt in het begin van de Bosstraat. Dat is ongeveer 1 kilometer van het infopunt in Munte. Wegwijzers leiden je naar de juiste weg. Let wel: tot midden juli kun je hinder ondervinden in de richting van het startpunt door wegenwerken.

Wat heb je nodig?

Met een goed geslepen potlood in de ene hand, de ontdekkingsbrochure in de andere hand en een smartphone met daarop de (gratis) erfgoedapp ben je helemaal klaar om de Makegemse bossen te betreden. De ontdekkingsbrochure vind je aan het startpunt van de route. Dat zorgt misschien voor wat keuzestress, want je kunt kiezen tussen twee verhalen op drie verschillende routes. En het wordt er niet gemakkelijker op, maar wel des te plezanter, want er volgen in de toekomst nog twee nieuwe avonturen met dezelfde hoofdpersonages!

Meer info over de Merelbekkersroute en de wegenwerken vind je op www.merelbeke.be/de-Merelbekkersroute.

