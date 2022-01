Duizenden gezinnen in regio Merelbeke zonder stroom

In heel wat straten in Merelbeke en Oosterzele maar ook ten zuiden in Baaigem, Vurste, Sint-Lievens-Houtem, Oombergen en Velzeke viel deze ochtend de stroom uit. “Er werd een technische schakelfout gemaakt waardoor het transformatorstation van Merelbeke uitviel”, zegt Fluvius woordvoerder Bram Callens.

In zo’n station wordt hoogspanning omgezet naar midden- en laagspanning en vertrekt elektriciteit naar tientallen elektriciteitscabines die de bevolking van stroom voorziet. “Door de schakelfout ligt het net plat in honderden straten en bij duizenden woningen. Elia is samen met onze technische ter plaatse om de transformator weer op te starten en nadien alle cabines weer in werking te zetten. Rond de middag hopen we dat alles weer normaal verloopt”, zegt David Callens. Een deel van Merelbeke is intussen wel opnieuw voorzien van stroom.