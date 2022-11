De Heide deels overgenomen door Vzw Kompas maar een deel van personeel moet vertrekken

MerelbekeOpluchting en ontgoocheling. Dat was het heersende gevoel bij de personeelsvergadering in De Heide deze middag na het faillissement van de Vzw afgelopen week. De zorginstelling voor personen met een beperking in Merelbeke wordt overgenomen door de Vzw Kompas maar niet iedereen blijft aan boord.

Na het faillissement van De Heide vzw bleef het personeel meer dan een week in onzekerheid over de toekomst toch aan de slag. Vandaag werd op een ondernemingsraad bekend gemaakt dat de Vzw Kompas De Heide overneemt. Jammer genoeg slechts deels. “De directie van Vzw Kompas heeft, samen met de Raad van Bestuur, beslist om de VAPH-afdelingen van De Heide over te nemen”, meldt Marjolein Verbeke van de Vzw Kompas. De VAPH-afdelingen zijn de afdelingen waar het Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap budgetten en tegemoetkomingen geven aan personen met een handicap om hun zorg en ondersteuning op maat te financieren.

Volledig scherm Het personeel kreeg afgelopen week al een stand van zaken over een eventuele overname van De Heide. © Didier Verbaere

“We vinden het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de cliënten en medewerkers op te vangen. Concreet betekent dit dat de afdelingen in Merelbeke en op verschillende locaties en Astene nieuwe Kompas sites worden. Daar wonen ruim 100 mensen met een beperking die er nu zeker van zijn dat de professionele ondersteuning verder gezet wordt”, meldt de directie van Vzw Kompas.

Een deel van het personeel van De Heide moet helaas vertrekken. “We vinden het heel jammer dat we niet alle medewerkers van De Heide kunnen meenemen. De reden daarvoor is dat we enkel de VAPH-werkingen overnemen en dat we een duurzaam en betaalbaar verhaal willen schrijven. In overleg met de curatoren deed het VAPH een extra inspanning om de lonen voor oktober en november voor elke medewerker te waarborgen.” Hoeveel werknemers er aan boord blijven is op dit moment nog niet duidelijk. Personeel en vakbonden zijn momenteel nog in vergadering.

Vzw Kompas

In 2016 nam Kompas al het stedelijk dagcentrum en woonhuis De Wal over van De Stad Gent en begin 2022 kwam daar nog dagcentrum De Wal in Wetteren bij. Er werken nu ruim 350 medewerkers bij Kompas, inclusief de nieuwe collega’s van De Heide. Dit team begeleidt in totaal meer dan 500 mensen met een beperking in de regio Gent, Meetjesland, Wetteren en Deinze.

