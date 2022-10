De Belgische Werkkracht is dood en begraven

Gent Vrachtwa­gen­chauf­feur ramt twee bruggen op half uur tijd met te hoge lading: “Was pas twee dagen aan het werk”

Een vrachtwagenchauffeur is veroordeeld tot een geldboete van 1.600 euro wegens het beschadigen van twee bruggen met een te hoge lading. De man zelf vroeg de vrijspraak, omdat hij nog maar twee dagen aan de slag was bij het bedrijf en naar eigen zeggen niet goed was opgeleid.

28 oktober