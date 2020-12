Davy De Schryver (Merelbeke): “Blij dat we opnieuw zullen kunnen toeleven naar een match op zondag”

De beslissing van Voetbal Vlaanderen om het seizoen op 14 februari te hervatten werd in Merelbeke positief onthaald. “Ik kijk er alleszins naar uit om opnieuw die trainerszak te nemen en met de jongens toe te leven naar een match op zondag” aldus coach Davy De Schryver. “Het is vooral datgene wat voetballers en trainers op dit moment missen. Ik ben ook blij dat de voetbalbond afgestapt is van het idee om de competitie volledig af te werken. Nu hebben we marge om eventueel nog enkele zaken op te vangen. Hopelijk heeft de beslissing van de voetbalbond vorige week niet enkel valse hoop gecreëerd, want uiteindelijk moet ook de overheid nog het licht op groen zetten. Met de feestdagen in zich wordt het afwachten wat er tussen nu en 7 à 8 januari gebeurt. We kunnen alleen maar duimen dat het goed blijft gaan en dat we op 15 januari met de trainingen mogen starten.”

Perspectief

“Het is belangrijk dat ik perspectief kan bieden aan de spelers. Rondlopen met het idee dat het niet goed komt is nefast voor het mentale aspect en voor het onderhoud van de fysieke paraatheid. Ik heb telkens schema’s voorbereid met trainingen en oefenwedstrijden. Die moest ik de voorbije weken regelmatig wijzigen, maar dat is niet eens zo erg. Nu zoeken we uit hoe we ons op drie weken tijd helemaal kunnen klaarstomen om nog elf matchen af te werken en beter te doen dan vorig seizoen. Gelukkig hoeven we niet helemaal van nul te beginnen, want we hebben geprobeerd om binnen de regels toch enkele activiteiten aan te bieden. Zo bieden we online groepssessies met de physical coach en huren we wekelijks drie padelveldjes, waar de spelers in groepjes van vier verantwoord bezig zijn. Op die manier hebben we allemaal nog het gevoel dat we ergens naar toe werken.”

Fantastisch cadeau

Voorlopig ligt Merelbeke op koers om beter te doen dan de veertiende plaats en het nipte behoud van vorig seizoen. Dankzij een 3-0-overwinning tegen Westhoek op de vorige speeldag staat het team van Davy De Schryver momenteel achtste met vijf op twaalf. “Die laatste zege heeft ons zowel in het klassement als op het mentaal vlak veel goed gedaan. Het is mooier om over enkele weken met een bonus van start te gaan dan te weten dat we een achterstand goed moeten maken en dat er weinig marge is voor een misstap. In die zin waren de drie punten tegen Westhoek een fantastisch cadeau. We hebben wel geleerd dat we niet veel overschot hadden en dat dit voor ons een moeilijke reeks blijft. In tegenstelling tot midden oktober zouden we nu wel over een bijna volledig fitte kern beschikken. Dat zal nodig zijn voor een druk programma na Nieuwjaar.”