Dansclub Dreamdance opent nieuwe zaal: “Investering van 548.000 euro”

Volledig scherm Dansclub Dream Dance. © Didier Verbaere

“Dit is het nieuwe kloppende hart van onze vereniging en hier gaan al onze activiteiten door. De nieuwe danszaal met spiegels heeft een zwevende en dus zeer degelijke dansvloer die de blessuregevoeligheid aanzienlijk verbeterd. En in de gezellige zithoek met cafetaria is het dubbel zo leuk om de dansers gade te slaan met een drankje erbij”, lacht voorzitter Nick Geraert.

Volledig scherm De nieuwe zaal met specale vloer. © Didier Verbaere

De dansclub huisde voordien in een gebouw aan de Hundelgemsesteenweg maar daar liep het huurcontract af. De gemeente sprong in de bres en gaf de club 490.000 euro in de vorm van een subsidie en renteloze lezing om de oude kleuterschool van het GO! onderwijs in de Bergbosstraat om te bouwen tot een moderne dansschool. “In totaal gaat het om een investering van 548.000 euro, gespreid over 20 jaar. Dat is meer dan geraamd maar dankzij een stijgend ledenaantal, de teller staat op 328 leden en een stijging van 18%, kunnen we dit dragen. De nieuwe locatie zorgt ook voor nieuwe leden in een gloednieuwe wijk”, aldus Nick.

Ook voor andere sportclubs

In het hoofdgebouw van 420 vierkante meter is nu de grote danszaal, een cafetaria, kleedkamers, vergaderzaal en sanitair blok. En er is een uitbreiding van 150 vierkante meter opslagruimte voor materiaal en decors.Met de school is een gebruiksovereenkomst gesloten voor 20 jaar. Ook andere sport gerelateerde verenigingen kunnen gebruik maken van de accommodatie. “Enkel sportverenigingen. Het is niet de bedoeling dat we hier feestjes gaan organiseren. We hebben een goeie verhouding met de buren en dat willen we zo houden”, besluit Nick.

Volledig scherm Dansclub Dream Dance in de voormalige school van hey GO! © Didier Verbaere

Volledig scherm De zaal heeft een gezellig cafetaria. © Didier Verbaere

