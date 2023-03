Carnavalisten hebben na jaren omzwervingen weer eigen stek: “En na 3 jaar zonder stoet, zijn we er klaar voor”

Volledig scherm Opening hallen carnaval Merelbeke. © RV

De carnavalisten van Merelbeke zaten in april 2018 in zak en as toen hun gehuurde magazijn aan de Vijverwegel in Melle compleet afbrandde. Sindsdien waren er tal van omzwervingen en vonden de groepen onderdak in de hallen Van De Cauter in Schelderode en in een loods aan de Hundelgemsesteenweg. Tijdelijke onderkomens waarvoor de lokale politiek intussen een oplossing zocht en vond. Afgelopen weekend werd een gloednieuwe loods op de Hundelgemsesteenweg ingehuldigd naast het containerpark. Daar kunnen de acht Merelbeekse groepen na de stoet hun wagens stallen en ook de komende edities wagens bouwen. De loods maakt deel uit van een groter project van de gemeente. Op de site aan het recyclagepark werden ook nieuwe burelen voorzien en is er een nieuw onderkomen voor de gemeentelijke uitleendienst.

“Onze Carnavalisten hebben na jaren omzwervingen eindelijk weer een eigen veilige thuishaven met de gloednieuwe Carnavalshal. Ik heb jaren gestreden voor een definitieve oplossing voor onze carnavalisten, dat het nu dit weekend eindelijk zover was, is bijzonder heugelijk voor ons allemaal. Onze Merelbeekse carnavalgroepen kunnen terug professioneel en goed omkaderd werken en hun degelijk voorbereiden op het stralen in al hun pracht”. zegt een fiere schepen Luc Van Huffel (Open Vld).

Volledig scherm Prins Davy spreekt de genodigden toe in de nieuwe carnavalshallen. © RV

54ste carnavalsweekend

Het laatste carnavalsweekend in Merelbeke dateert al van 2019. Door de coronapandemie werden de edities van 2020 tot op heden geschrapt. Toenmalig prins carnaval Davy Sleeuwaert moest al die tijd afwachten en bleef benoemd. “Na drie jaar stilte zijn we er eindelijk terug”, blikt Dirk Versnaeyen van het carnavalscomité vooruit. Het feestweekend start op vrijdag 17 maart om 13.30 uur met het kindercarnaval. De optocht van de kinderen van de lagere scholen start aan de parking aan de tramstelplaats en gaat tot aan de gemeentehallen. Nadien is daar een optreden.

Volledig scherm Carnaval Merelbeke. © Didier Verbaere

Op zaterdag 18 maart is er om 18 uur de carnavalszitting in het gemeentehuis van Merelbeke met de officiële machtsoverdracht van de burgemeester aan Prins Davy I en Hofdame Eliene. Aansluitend en vanaf 21 uur is er de 3de editie van Cabal, een groots bal in de gemeentehallen in de Kloosterstraat. De parking is bereikbaar via de Poelstraat. En op zondag 19 maart trekt de 54ste stoet eindelijk door Merelbeke. Om 14 uur start de stoet aan Flora en legt een traject af door de Merelbeekse straten tot aan de tribune in het centrum naast het vredegerecht waar hij ten vroegste om 15.30 uur wordt verwacht. Het feestje eindigt met de popverbranding aan de tramsteltplaats op maandag om 20.11 uur.

Volledig scherm Prins Carnaval Merelbeke 2020 Davy Sleeuwaert en zijn adjudant Eliene De Vuyst © Freddy Vlassenroot

Volledig scherm Opening Carnavalshallen Merelbeke. © Danny De Lobelle

