Cafe Shack opent Winterbar met WK voetbal, feestjes en glühwein tot eind januari

De Winterbar is een initiatief van Björn Teirlinck. Hij is ook de zaakvoerder van het Café Shack en organisator van tal van zomer- en winterbars in de regio. “Door de energiecrisis was een tent op locatie echter geen optie wegens onbetaalbaar. Daarom bouwen we een après-ski chalet in de zaal achter onze zaak met een gezellig winterterras naast de kerk”, vertelt Björn.

De zaal van de zaak wordt momenteel omgebouwd tot een gezellige chalet met bar, podium en DJ booth. “Wekelijks op vrijdag en zaterdag zijn er feestjes en ook Sam Gooris staat al op de planning. Op 25 november is iedereen welkom op mijn verjaardag en zelfs of kerstavond openen we de deuren. Op Oudejaarsavond is er een diner met party voorzien”, somt Björn op. In de bar kan je genieten van de winterse gerechten van Shack. “De keuken blijft open tot middernacht en we voorzien typische winterse gerechten, hapjes, verse soep. Uiteraard ook glühwein en warme chocomelk”, lacht Björn. Ook het Wereldkampioenschap voetbal in Qatar kan je er volgen op groot scherm.

Volledig scherm Björn Teirlinck opent zaterdag zijn winterbar aan Shack in Merelbeke. © Didier Verbaere

De opening is voorzien op zaterdag 12 november en de Winterbar blijft open tot eind januari. Er is plaats voor een 100-tal personen en de toegang is gratis. De activiteiten worden wekelijks aangepast op de Facebookpagina van Shack. Inkom via de Tramstelplaats of via het café.

