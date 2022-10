‘Bronstig’ edelhert gevat en bij kudde gebracht

Het grote edelhert met een volwassen gewei werd woensdagavond gespot in Melsen toen het doodleuk door de straten van het dorp kuierde. Politie en een gespecialiseerd team van de brandweer gingen op klopjacht maar het edelhert koos de vlucht richting Damvallei. Vandaag werd het hert opnieuw gespot en gevat in de buurt van het scoutsterrein. Daar is een weide waar ook tamme herten en reeën lopen “Het edelhert liep waarschijnlijk bronstig en was op zoek naar een vrouwtje want het keerde terug naar de omgeving van de weide. Daar kon de brandweer het hert verdoven en vangen”, zegt commissaris Tim Daeze van de politiezone Rhode&Schelde.

Wild of ontsnapt?

Het hert droeg geen label in het oor dus het is niet zeker of het om een wild exemplaar of een ontsnapt dier gaat. Er zijn in elk geval geen meldingen over uitgebroken herten. “Het hert werd door de brandweer overgebracht naar een weide in Vinderhoute waar het bij een kudde andere edelherten werd geplaatst. Voorlopig hebben we geen idee of het om een wild of tam dier gaat”, besluit Tim.